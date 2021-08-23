В церкви Преображения Господня прошла первая с 1937 года служба

На острове Кижи 19 августа, в праздник Преображения, прошла первая за много лет служба в одноименной церкви. Литургию служил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, сообщили в музее-заповеднике «Кижи».

Это была первая с 1937 года служба. Церковь много лет тщательно реставрировали и на днях открыли для прихожан. В работах участвовали почти 30 специалистов.

После завершения службы в Кижах прошел Крестный ход вокруг местного погоста, затем митрополит освятил плоды нового урожая по сложившейся традиции.

Литургию и крестный ход сопровождали звоны с колокольни Кижского погоста в исполнении известных российских звонарей. На острове с 18 по 21 августа проходил фестиваль колокольных звонов «Кижский благовест».

В богослужении также принял участие хор певчих Кижского прихода. После ведущий специалист действующего музее Всероссийского центра сохранения деревянного зодчества Александр Любимцев провел экскурсию и ответил на вопросы о реставрации. // Фото: Игорь Георгиевский/музей-заповедник «Кижи»