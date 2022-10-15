В большинстве районов Карелии в воскресенье пройдут небольшие дожди

Завтра, 16 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6°С, днем +8,+10°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3,+8°С, днем +6,+11°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +8+9, пасмурно, небольшой дождь.

В Сегеже +7+10, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале +9+10, пасмурно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com