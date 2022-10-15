Сегодня в Карелии облачно и небольшой дождь

Сегодня в Карелии будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь пройдет в большинстве районов, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер ожидается южный и юго-западный умеренный, однако днем местами он будет порывистым.

Температура воздуха ночью составила +3 до +8 градусов, днем будет +6, +11 градусов.

В Петрозаводске тоже будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер южный и юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью +4, +6 градусов, днем +7, +9 градусов. // Фото: pixabay.com