В Беломорске с нарушением продавали ветеринарные лекарства

В январе 2021 года Республиканский центр ветеринарии и консультирования обратился в Россельхознадзор Карелии, сообщив о фактах продажи препаратов для ветеринарного применения в магазине, не имеющем на это лицензии, сообщает сайт ведомства.

Указывалось, что 20 января в магазине были реализованы противогельминтные препараты.

По результатам проверки выяснилось, что магазин в Беломорске принадлежит индивидуальному предпринимателю, имеющему лицензию на реализацию лекарственных средств для ветеринарного применения, но в лицензию адрес именно этого магазина не включен.

В отношении индивидуального предпринимателя Управлением был составлен протокол об административном правонарушении.

фото с сайта zoo-expert.ru