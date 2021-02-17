17 февраля 2021, 12:36
В Беломорске с нарушением продавали ветеринарные лекарства
На предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении
В январе 2021 года Республиканский центр ветеринарии и консультирования обратился в Россельхознадзор Карелии, сообщив о фактах продажи препаратов для ветеринарного применения в магазине, не имеющем на это лицензии, сообщает сайт ведомства.
Указывалось, что 20 января в магазине были реализованы противогельминтные препараты.
По результатам проверки выяснилось, что магазин в Беломорске принадлежит индивидуальному предпринимателю, имеющему лицензию на реализацию лекарственных средств для ветеринарного применения, но в лицензию адрес именно этого магазина не включен.
В отношении индивидуального предпринимателя Управлением был составлен протокол об административном правонарушении.
фото с сайта zoo-expert.ru