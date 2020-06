В американском журнале вышла статья Путина о Второй мировой войне

Российский президент Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала о международной политике The National Interest.

Как сообщает сегодня вечером RT, публикация вышла на сайте издания под названием «Vladimir Putin: The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II» (прим.ред. «Подлинные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны»).

В подводке к публикации говорится, что «российский президент предлагает всестороннюю оценку наследия Второй мировой войны, утверждая, что «сегодня европейские политики, и в частности польские лидеры, хотят замести под ковер факт Мюнхенского соглашения. Мюнхенский сговор показал Советскому Союзу, что Западные страны будут заниматься вопросами безопасности, не учитывая его интересы».