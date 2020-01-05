В 2020 году изменятся несколько статей Уголовного кодекса России

Поддельные экспертизы

Поправки к 307-й статье УК России «Заведомо ложные показания и заключения специалиста» уже вступили в силу. Они коснулись лиц, проводящих медицинские экспертизы еще до возбуждения уголовного дела. Чаще всего их результаты затем ложатся в основу уголовных дел. Если обнаружится, что выводы эксперта сфабрикованы, в лучшем случае за это накажут штрафом в 80 тысяч рублей, обязательными работами либо арестуют на три месяца. Если же гражданин, в отношении которого проводилось исследование, обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, недобросовестного эксперта ждет пятилетний тюремный срок.

Телефон и тюрьма

За передачу мобильных телефонов заключенным или попытку пронести средства связи в исправительные учреждения теперь может грозить реальный срок. Фигурантами уголовных дел рискуют стать родственники осужденных, адвокаты, следователи, сотрудники колоний и тюрем. Одним словом, все, кто регулярно контактирует с заключенными.

Пока это расценивается как административное правонарушение и карается штрафом в пять тысяч рублей. Законопроект с ужесточающими наказание поправками внесут в Госдуму в ближайшее время.

Пропаганда наркотиков

В октябре 2019-го президент России распорядился принять дополнительные меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В том числе — проработать вопрос об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков и склонению к их употреблению.

Депутаты Госдумы создали свой законопроект. За пропаганду наркотиков в интернете они предложили отправлять в тюрьму на семь лет. Свой законопроект разработало также МВД. В ведомстве считают, что максимальное наказание должно составлять до двух лет лишения свободы, минимальное - штраф в размере 50 тысяч рублей.

Что конкретно будет считаться «пропагандой», за которую могут посадить, пока не совсем понятно. Доклад об этом депутаты должны представить Путину в начале января.

Самооборона

Еще один аспект законодательства, который могут пересмотреть в новом году, касается личной безопасности россиян. Статью № 37 УК Российской Федерации хотят дополнить пунктом о том, что действия человека, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны. Законодательство в области самообороны и защиты жилища в России несовершенно. Есть немало примеров, когда человек, защищая себя или близких, оказывался на скамье подсудимых. В лучшем случае дело заканчивается условным сроком, в худшем — реальным длительным лишением свободы. Депутаты намерены учесть опыт других стран, например США, где любое вторжение на частную территорию чревато самыми жесткими мерами со стороны владельцев.

Работа для заключенных

С 1 января 2020-го осужденных к принудительным работам и заключенных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, можно привлекать к труду за пределами зоны. Для этого работодатели должны создать и оборудовать специальные участки — там можно и работать, и жить. Такие центры разрешено строить где угодно, главное — в пределах России.

Соблюдение условий трудового договора между заключенными и организацией-работодателем будет контролировать ФСИН. По мнению чиновников, труд отбывающих срок поселенцев и осужденных к принудительным работам позволит улучшить состояние отдельных отраслей экономики с минимальными затратами федерального бюджета.

Охота средней тяжести

В конце 2019-го приняты поправки к 258-й статье УК «Незаконная охота». Теперь преступления, совершенные браконьерами, будут относиться к категории средних и тяжких. Соответственно, наказание ужесточилось.

Так, за незаконную добычу и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу, охотника могут приговорить к пятилетнему сроку. Если же преступление было совершено не одним человеком, а бандой, то для ее участников наказание автоматически увеличивается до восьми лет лишения свободы. Желающие купить или продать животных, занесенных в Красную книгу, рискуют отправиться за решетку на пять лет.

Кроме того, с 1 января 2020-го вступили в силу изменения в закон «О любительском рыболовстве», которые призваны провести четкую черту между браконьерством и любительским промыслом.

Источник: РИА Новости