Уютные квартиры ЖК «Державин» на Зареке ждут своих хозяев

Строительство одного из самых уютных жилых комплексов от строительной компании «Нова» в полном разгаре. Первый дом будет введен в эксплуатацию в этом году, второй – в следующем

«Державин» - это монолитные, теплые, невысокие дома, это самые удобные планировки для тех, кто хочет жить в комфорте. Собственные котельные, лифты, тихие дворики.

В домах продумано все до мелочей: удобные просторные холлы с почтовыми комнатами, колясочные, зоны лифтов, приятные этажные холлы, ведущие к квартирам.

Для «Державина» планировки квартир подбирали таким образом, чтобы каждый покупатель мог подобрать оптимальный вариант. Есть жилье компактное, где хорошо жить одному или вдвоем – легко навести пространство, просто создать уют. Есть квартиры более просторные, подходящие для семей с детьми, для тех, кто предпочитает оборудовать дома рабочий кабинет, для тех, кто просто любит простор.

Квартиру можно купить с «белой» отделкой или же с отделкой под ключ, что, конечно, удобно и выгодно: застройщик использует качественные материалы, отделка входит в стоимость ипотеки, никаких мук поиска отделочников. Останется лишь расставить мебель и наслаждаться жизнью в новой квартире.

И, конечно, окружение: район, где возводится «Державин», довольно тихий, зеленый. В двух шагах – парк, рядом есть и небольшие магазины, и остановка общественного транспорта, и большая детская площадка.

Выбирать «Державин» - значит выбирать комфорт, спокойствие, неспешность и уют. Это значит выбирать дом, в котором всегда тепло,

- отметила руководитель отдела продаж компании «Нова» Анна Ануфриева.

Увидеть варианты отделки, изучить все планировки, получить консультации опытных риелторов можно в отделе продаж компании «Нова» по адресу: Комсомольский проспект, д.29, тел. (8142) 59-47-47.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

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