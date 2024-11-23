Увеличилось число пострадавших в аварии с автобусом на Перевалке

В аварии с участием автобуса на улице Чапаева в Петрозаводске пострадали пять человек. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, в ДТП травмы получили 63-летняя и 64-летняя женщины, а также 10-, 14- и 15-летняя девочки. Все пострадавшие - пассажирки автобуса.

По данным ГАИ, спровоцировавший аварию водитель легкового автомобиля скрылся с места ДТП. Его ищет полиция. // Фото МЧС по РК