23 ноября 2024, 14:15
Увеличилось число пострадавших в аварии с автобусом на Перевалке
Госавтоинспекция Петрозаводска ищет водителя, спровоцировавшего серьезное ДТП
В аварии с участием автобуса на улице Чапаева в Петрозаводске пострадали пять человек. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.
По данным ведомства, в ДТП травмы получили 63-летняя и 64-летняя женщины, а также 10-, 14- и 15-летняя девочки. Все пострадавшие - пассажирки автобуса.
По данным ГАИ, спровоцировавший аварию водитель легкового автомобиля скрылся с места ДТП. Его ищет полиция. // Фото МЧС по РК