Устроить в Петрозаводске город-сад не дало специалистам безденежье

Петрозаводск ровно 20 лет назад был одним из самых зеленых городов севера России. Однако, этот статус мог быть легко утерян, если бы сажать кусты, цветы и деревья в нашем городе стали бы только работники комбината по благоустройству и озеленению. Петрозаводчане привыкли, что с наступлением лета на улицах города, на обустроенных клумбах начинают цвести цветы. Но мало кто знал, что всю летнюю естественную красоту столицы Карелии организуют всего несколько человек. Одна из них Галина Ивановна Конова, которая работала в теплицах комбината на тот момент уже 24 года. Ее коллеги утверждали, что она у них – лучшая.

«Девчонки меня так назвали? Наверное, они считают, что у меня большой опыт… Но и они учатся многому. Сейчас высаживает гвоздики, правильная посадка очень много для гвоздики значит – посмотрите», - показывала свои грядки Галина Ивановна.

В теплицах начинали готовить будущие цветочные поляны Петрозаводска за несколько месяцев. Там уже в феврале-марте высаживали рассаду. Например, рассада гвоздик поступала из Санкт-Петербурга. «Приятно, конечно, срезать цветы. Но чтобы цветы срезать, надо и потрудиться, посадить их», - отметила работница комбината Оксана Алексеева.

Энтузиазм работниц, по идее, должен был подкрепляться материально. Но городская администрация в те годы не стремилась поддерживать местного товаропроизводителя. Озеленяли Петрозаводск в долг.

«Получается так – мы город оформим, а деньги только через полгода в лучшем случае получаем. Иногда закупать семена город деньги выделяет трудно, понемножку, приходится несколько заездов делать в другие города за покупкой семян. Проблем, видимо, у города много других», - печально предположила Елена Зубец, начальник цветочного питомника.

Да и проблемы возникали порой «на ровном месте». Рассада приживалась с трудом, иногда «болела». Исправить эту ситуацию можно просто – достаточно было приобрести специальные кассеты под рассаду. Но вот стоили они около 40 тысяч рублей. И на комбинате знали, как чиновники мэрии могли бы найти на это деньги. Достаточно было не провести один праздничный фуршет, а сэкономленные деньги отдать на комбинат. Кстати, букеты на все банкеты администрация Петрозаводска приобретала у частных цветочных фирм, а не у своего муниципального предприятия.

Другая возможность пополнить бюджет предприятия – торговля своей продукцией. Но лучшие места тоже были отданы в аренду частникам. А муниципалы подвергались гонениям со стороны родной городской власти. «Пока мы в ларьках держимся, - сказала Елена Зубец. – Но вопрос уже стоит о том, что и с ларьков нас хотят снять. Например, с Древлянки. Хотят ларек закрыть на Карла Маркса. То есть получается, что рядом в соседних точках могут другие люди, частники торговать. А нашу торговлю, муниципалов, сжимают». И все же наш северный город, где еще выращивали в теплицах цветы, летом 2002 года не остался без клумб. По крайней мере это обещали сами работники комбината.

В поселке Шуя побывали представители немецкого концерна. Они по договоренности с «Кареллеспромом» и на средства Агрофирмы им.Зайцева поставили детали для нового благоустроенного дома. Сложно было поверить, что еще две недели назад на месте этого аккуратного дома был только фундамент, вокруг которого лежали деревянные блоки. Журналисты телеканала «Ника Плюс» присутствовали при начале строительства и могли сравнить. И вот – спустя две недели в аккуратном крепком здании шли отделочные работы. Строители наносили последние штрихи.

«Хотя в России говорят «первый блин комом», думаю, что наш первый блин – не комом. А на довольно высоком уровне. Эти ребята, которые поставили дом, они кое-какие еще недостатки устранили», - на чистом русском языке сказал Бернд Зайфарт, глава российского представительства концерна «Боун транспорт» (Германия).

Представители этого концерна, который владел Тамбовским заводом по производству подобных домов, были довольны увиденным в Шуе. И в концерне надеялись и дальше продолжать сотрудничество с «Кареллеспромом»: «Это обязательно будет продолжено. А из первого опыта, который мы сейчас получили, мы думаем, что есть основа для дальнейшего сотрудничества». Шуйская новостройка – первый подобный дом в России. Даже в Пудожском районе, где тоже «Кареллеспром» поставил дома по западной технологии для работников поселков, эти здания были немного другой конструкции. «Именно такие дома очень экономичные по расходу энергии. Мы именно для Карелии сейчас их производим», - заявил Бернд Зайфарт. Строители обещали, что новоселы в этот дом въедут сразу после майских праздников.

Таким было 2 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.