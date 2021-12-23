23 декабря 2021, 20:54
Усмирить буйного мужчину вызвали полицейских, он набросился на них
Жителя Медвежьегорского района судили за угрозу применения насилия в отношении представителей власти
Мужчина в поселке Пиндуши Медвежьегорского района буянил у себя дома. Когда вызвали полицию, чтобы его усмирить, агрессор пошел на силовиков с ножом, сообщили в СУ СКР по региону.
Инцидент произошел в июне этого года. К пьяному дебоширу приехал наряд полиции, но тот вел себя агрессивно, на требования сотрудников полиции не реагировал, удерживал в руке нож и направлял его в сторону сотрудников полиции, угрожал нанести удар одному из полицейских.
Было возбуждено уголовное дело, мужчину судили и назначили наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года. // Фото: sik-life / Pixabay.com