Усмирить буйного мужчину вызвали полицейских, он набросился на них

Мужчина в поселке Пиндуши Медвежьегорского района буянил у себя дома. Когда вызвали полицию, чтобы его усмирить, агрессор пошел на силовиков с ножом, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в июне этого года. К пьяному дебоширу приехал наряд полиции, но тот вел себя агрессивно, на требования сотрудников полиции не реагировал, удерживал в руке нож и направлял его в сторону сотрудников полиции, угрожал нанести удар одному из полицейских.

Было возбуждено уголовное дело, мужчину судили и назначили наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года. // Фото: sik-life / Pixabay.com