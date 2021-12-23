23 декабря 2021, 19:09
Пропавшую в Петрозаводске девочку счастливо обнаружили
Волонтеры сообщили, что исчезнувшая вчера школьница нашлась
Несовершеннолетнюю Анну Чиянову, которую искали родные, полицейские и волонтеры, больше не нужно разыскивать. В группе отряда «Доброспас» ВКонтакте сообщили, что девочка нашлась.
Напомним, Анна Владимировна Чиянова 2009 года рождения бесследно пропала 22 декабря. Ориентировку с ее приметами распространили в соцсетях и СМИ.
И вот волонтеры «Доброспаса» написали, что девочку нашли, всех неравнодушных поблагодарили за участие. При каких обстоятельствах школьница пропала и как нашлась, не сообщается. // Фото: источник