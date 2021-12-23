Очередного пьяного водителя отстранили от управления в Петрозаводске

Вечером 22 декабря автоинспекторы в Петрозаводске засекли нетрезвого автомобилиста. Как сообщили в городской ГИБДД, это было на Фонтанном проезде.

Когда подозрительную машину остановили, оказалось, что у 57 – летнего мужчины за рулем истек срок действия водительского удостоверения. Плюс к тому он был пьян.

В отношении нарушителя составили административный протокол, машину переместили на специализированную стоянку.

Материалы дела направили в суд, виновник получит либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо административный штраф в размере 30 тысяч рублей. // Фото: источник