23 декабря 2021, 18:48
Очередного пьяного водителя отстранили от управления в Петрозаводске
Инспекторы ДПС остановили нарушителя, который ездил нетрезвым и без документов
Вечером 22 декабря автоинспекторы в Петрозаводске засекли нетрезвого автомобилиста. Как сообщили в городской ГИБДД, это было на Фонтанном проезде.
Когда подозрительную машину остановили, оказалось, что у 57 – летнего мужчины за рулем истек срок действия водительского удостоверения. Плюс к тому он был пьян.
В отношении нарушителя составили административный протокол, машину переместили на специализированную стоянку.
Материалы дела направили в суд, виновник получит либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо административный штраф в размере 30 тысяч рублей. // Фото: источник