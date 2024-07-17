Урожай овощей усыхает из-за жары, эксперты предрекли рост цен

Необычная жара приведет к уменьшению урожая овощей в южных областях России. По словам аграриев, основная проблема касается томатов, урожай которых фермеры смогут ожидать только через три месяца.

- Большинство регионов юга России, включая Ростовскую, Астраханскую области, Краснодарский край, Крым и новые субъекты, столкнулись с трудностями в выращивании помидоров из-за аномальной жары. Если сельхозпроизводители сумеют сохранить растения, которые перестали плодоносить, они смогут собрать урожай приблизительно через три месяца,

— сообщили в Союзе органического земледелия изданию «Известия».

Для возмещения своих затрат и получения хоть какой-то прибыли, аграрии могут повысить цену продукции, полагают в Союзе. Тем не менее, там воздержались от прогнозов по поводу цен.

Тяжесть ситуации с новым урожаем признает и Анастасия Вейшторт, сельхозпроизводитель из Ростовской области и руководитель проекта «ОБатат».

- Наш томатный сезон сейчас практически завершен. В данный момент мы отгружаем только те помидоры, которые успели завязаться до начала жары в начале июня. Температура поднялась, и месяц назад томаты перестали опыляться. В ближайшие два-три месяца мы вряд ли сможем предложить что-то покупателям, - поделилась представитель отрасли. // фото: freepik.com