Мертвого первоклассника нашли под окнами дома в Ленобласти

В Ленинградской области восьмилетнего мальчика нашли под окнами дома в городе Сосновый Бор. Младшеклассник погиб, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, трагедия случилась вечером 16 июля. Юношу обнаружили лежащим на земле около жилого многоквартирного дома. Он получил не совместимые с жизнью травмы. Известно, что он жил с родителями в квартире на пятом этаже. Окно было открыто.

По предварительным данным, ученик первого класса погиб по недосмотру взрослых. В обстоятельствах его гибели разбираются сотрудники полиции. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev