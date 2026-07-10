Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов на авто с пробегом

Эксперты рассматривали наиболее выгодные предложения банков-автокредиторов из Топ-50 по размерам кредитных портфелей на 01 февраля текущего года

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга (2 место) лучших автокредитов на авто с пробегом в марте, подготовленного порталом Выберу.ру.

При составлении рейтинга эксперты провели комплексное ранжирование, оценив такие параметры как проценты по кредиту и диапазон процентных ставок в тарифах, полная стоимость кредита, величина первоначального взноса и его влияние на ставку, размер ежемесячных платежей, сумма и срок кредитования, требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов, условия снижения процентов (включая платную опцию) Учитывалось отсутствие комиссий и скрытых выплат, возможность оформления онлайн и другие параметры.

Банк Уралсиб в последние годы активно развивает автокредитование, которое является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса – объемы кредитования по итогам 2024 года выросли в 1,3 раза, а автокредитный портфель – в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе – без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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