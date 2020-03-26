УРАЛСИБ сообщил о графике работы отделений банка в Петрозаводске

В период с 28 марта по 05 апреля 2020 года отделения ПАО «БАНК УРАЛСИБ» осуществляют обслуживание клиентов в обычном режиме.

В отделениях Банка стараются максимально обезопасить наших клиентов - проводится регулярная усиленная санитарная обработка поверхностей и устройств самообслуживания, установлены дезинфекторы для рук, произведена замена фильтров в системах кондиционирования. Несмотря на все эти меры, администрация Банка еще раз призывает по возможности пользоваться дистанционными каналами обслуживания.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков - партнеров.