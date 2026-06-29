Уралсиб снизил ставки по ипотеке: от 17,89 % годовых

Теперь взять ипотечный кредит на покупку жилья или рефинансировать существующий займ в другом банке стало выгоднее — банк обновил условия по рыночным программам

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Банк Уралсиб снизил ставки по рыночным программам ипотечного кредитования. Ипотечный кредит (ПСК* 18,089 – 28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь можно получить по ставке от 17,89% годовых.

Рефинансирование ипотеки другого банка (ПСК 19,187 – 35,972% годовых) можно оформить по ставке от 18,99% годовых.

Новые ставки будут применяться в том числе и к одобренным ранее заявкам, полученным банком до 24.03.2026 года (включительно).

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*ПСК – полная стоимость кредита

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