07 июня 2024, 07:39
«Урал» с вахтовиками опрокинулся в Забайкалье, погибли люди
Более 20 рабочих пострадали в результате аварии утром 7 июня
Утром 7 июня в трех километрах от поселка Давенда в забайкальском крае опрокинулся «Урал» с вахтовиками.
Погибли три человека, еще 25 получили травмы, из них 19 нуждаются в госпитализации. На месте серьезного ДТП работают следователи и прокуратура.
В прокуратуре края предварительно сообщили, что водитель автомобиля, возвращаясь с работниками в вахтовый поселок, не справился с управлением и допустил опрокидывание.
Ведется проверка соблюдения правил охраны труда, а также требований к прохождению предрейсового осмотра и выпуску транспортного средства на линию. // фото телеграм-канала прокуратуры Забайкальского края