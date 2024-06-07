«Урал» с вахтовиками опрокинулся в Забайкалье, погибли люди

Утром 7 июня в трех километрах от поселка Давенда в забайкальском крае опрокинулся «Урал» с вахтовиками.

Погибли три человека, еще 25 получили травмы, из них 19 нуждаются в госпитализации. На месте серьезного ДТП работают следователи и прокуратура.

В прокуратуре края предварительно сообщили, что водитель автомобиля, возвращаясь с работниками в вахтовый поселок, не справился с управлением и допустил опрокидывание.

Ведется проверка соблюдения правил охраны труда, а также требований к прохождению предрейсового осмотра и выпуску транспортного средства на линию. // фото телеграм-канала прокуратуры Забайкальского края