Ураганный ветер осложняет борьбу с огнем в Сортавале

Пожарные борются с огнем в Сортавале в воскресенье, 7 июля. Огонь бушует в здании бывшей КЭЧ 1920 года постройки (прим.ред. Сортавальская квартирно-эксплуатационная часть района). О возгорании сообщил в соцсети глава администрации района Сергей Крупин.

По его словам, тушение осложняется сильным ветром. Для борьбы с огнем также привлечены пожарные из Хелюля и Вяртсиля.

«Самая главная задача – отстоять жилой дом. Но ветер очень сильный, переходит в ураганный. Мы надеемся на профессионализм наших пожарных», - говорит Крупин и призывает людей соблюдать меры пожарной безопасности. // фото стоп-кадр