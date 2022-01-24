Управляющий отделением ПФР по Карелии пообщается с жителями республики

Во вторник, 25 января, отделение Пенсионного фонда по РК проведет очередную горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На вопросы жителей Карелии ответит управляющий отделением Юлия Ермакова. Мероприятие будет посвящено пенсионному и социальному законодательству и работе ПФР в нашей республике.

Все желающие могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (814-2) 79-59-14. Фото pixabay.com/Alexas_Fotos