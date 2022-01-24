Жителей Петрозаводска бесплатно проконсультируют юристы

У жителей Петрозаводска в феврале будет возможность получить бесплатную юридическую консультацию. В разные микрорайоны города будут выезжать мобильные офисы, сообщили в Госюрбюро Карелии.

Организация оказывает бесплатную юридическую помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным, малоимущим и другим гражданам.

Для получения помощи нужно предоставить паспорт и документы, подтверждающие статус. Задать вопросы можно по телефону 76-51-81.

Место и время остановок мобильного офиса:

- 2 февраля с 10.00 до 12.00 в микрорайоне Соломенное по адресу: улица Труда, д. 4 (напротив магазина «Магнит»).

- 9 февраля с 10.00 до 12.00 в микрорайоне СКЗ по адресу: улица Сулажгорского кирпичного завода, д. 10 (около продуктового магазина «Кондор»).

- 16 февраля с 10.00 до 12.00 в микрорайоне Птицефабрика по адресу: ул.Птицефабрика, д.1в (напротив остановки общественного транспорта). // Фото: источник