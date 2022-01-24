Документы в МФЦ Петрозаводска будут выдавать в постамате

МФЦ внедряют новые технологии обслуживания заявителей, одна из них скоро начнет действовать в здании на набережной Гюллинга, 11. Об этом сообщили в Минэкономразвития РК.

Речь идет об автоматической и бесконтактной выдаче документов. Их уже в первом квартале текущего года можно будет получить через постамат.

Когда устройство опробуют, аналогичные поставят и в других отделах: там, где высокая нагрузка по количеству заявителей. // Фото: источник