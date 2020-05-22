Управляющая компания использовала деньги жильцов в своих интересах

Карельская прокуратура выявила нарушения в деятельности одной из управляющих компаний Петрозаводска. По информации источника, организация грубо нарушила нормы жилищного законодательства, не перечислив деньги, собранные с жильцов, на счет республиканского Фонд капремонта.

«Во исполнение названного решения собственников управляющая организация в период 2018-2020 годов выставляла собственникам помещений дома платежные документы об уплате взносов на капитальный ремонт, в связи с чем собственники по состоянию на 01 апреля 2020 года перечислили на расчетный счет Общества средства в размере более 450 тысяч рублей. Вместе с тем, вопреки нормам жилищного законодательства, а также решению собственников помещений многоквартирного дома, средства, собранные в качестве взносов на капитальный ремонт, на специальный счет, владельцем которого является региональный оператор, управляющая организация не перечислила, а самовольно использовала в своих интересах, чем грубо нарушила жилищные права собственников многоквартирного дома», - уточняет прокуратура.

Ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Управляющая компания перечислила на специальные счета Фонда капремонта средства, собранные с собственников еще восьми многоквартирных домов, находящихся в управлении, в общей сумме более 900 тысяч рублей.