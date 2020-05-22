Спор из-за парковки в Петрозаводске довел до преступления

В полицию Петрозаводска обратился 21-летний житель Перевалки. Мужчина рассказал, что утром собрался ехать на работу и увидел, что кто-то порезал шины и разбил стекло его автомобиля. Ущерб был оценен в 13 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Участковый выяснил, что преступление совершил мужчина, живущий с потерпевшим в одном доме, который рассказал, что разозлился на соседа из-за того, что тот занял его парковочное место. Мужчина сначала пинал колеса автомобиля, рассчитывая, что хозяин выйдет, услышав сигнализацию. Никого не дождавшись, горожанин пошел к себе домой, выпил, а потом вернулся и выместил злобу на транспортном средстве обидчика.

Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.