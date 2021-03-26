Университет приглашает школьников на конкурс цифровых презентаций

Ресурсный центр современных методик обучения иностранным языкам ПетрГУ приглашает старшеклассников к участию в конкурсе цифровых презентаций и рассказов, сообщает сайт городской администрации.

Проектные работы в формате Digital Story могут быть посвящены следующим темам:

«Нет наркотикам»; «Нет коррупции»; «Я выступаю за мир (против насилия и террора)»; «Новая пандемия коронавируса: мир и я»; «Читаем руны «Калевалы».

В качестве внеконкурсных организаторы предлагают такие темы, как «Россия в современном мире» и «Мой родной край: как сделать его лучше».

И в основных, и в дополнительных номинациях допускается свободная тема.

Цифровые сообщения должны быть ограничены по времени (3-5 минут) и иметь четкую структуру (введение, основную часть и заключение с выводами). Работы можно подготовить индивидуально или коллективно (до пяти авторов).

Заявки, конкурсные проекты и их текстовое описание (сценарий, персонажи, глоссарий) принимаются до 9 апреля на адреса: olesya@petrsu.ru, elena.shishmolina@yandex.ru.

К файлу с материалами необходимо приложить контактную информацию (ФИО авторов, класс, наименование школы, ФИО директора учреждения и руководителей проекта, адрес и e-mail организации).

Изображение с сайта nis.edu.kz