Уникальные экспонаты для новой программы подготовили в музее Кеми

Зрители, которые придут в кемский краеведческий музей «Поморье» на программу «22 июня. Нам этой даты не забыть», могут не только увидеть реальные вещи военного времени, но попробовать написать письмо в фронтовой землянке.

Кемь практически всю войну была прифронтовым городом: враг не ступил на ее землю, но местные жители воевали на фронтах, держали линию обороны, партизанили, выхаживали раненых в девяти расположенных здесь госпиталях, работали, снабжая фронт.

Сотрудники музея рассказывают о войне, используя богатейшую коллекцию музея. Среди экспонатов - письма с фронта, альбом выпускников 1941 года, который подготовила ученица этого класса. Она собрала снимки, написала о судьбе каждого из своих одноклассников. Два года назад в музей попал альбом с портретами солдат, которые лечились после ранений в госпиталях Кеми. Сделал эти рисунки учитель рисования Сергеев. В экспозиции музея есть даже фрагмент «израненного» железнодорожного моста, который всю войну враг пытался разбомбить, но мост устоял.

«В музее оборудована комната, где представлен городской быт военной поры: радиоприемник-тарелка - сводки Советского Информбюро слушали все внимательно. Тут есть солдатская форма. Ее передала в музей учительница, которая воевала во время Советско-финляндской войны, во время Великой Отечественной. Она была разведчицей, переводчицей. Смотришь на форму и удивляешься, какая же маленькая и хрупкая была эта переводчица!»

- рассказывает сотрудник музея Светлана Сироткина.

«Есть в музее и «фронтовая землянка». Школьники заходят в нее и представляют себя на месте солдат. Предлагаем кому-то написать письмо родным с фронта, девушкам - письмо солдату, письмо любимому… Ребята вживаются в образ, письма получаются интересные»,

- рассказывает Сироткина.

Одни школьники приходят в музей, к другим сотрудники идут в классы, рассказывают о жителях Кеми – малолетних узниках концлагерей, знакомят с воспоминаниями земляков о первых днях Великой Отечественной войны, говорят о героях, сражавшихся за Родину.

На снимке: первыми участниками программы «22 июня. Нам этой даты не забыть» стали учителя школ Кеми. (фото краеведческого музея «Поморье»)