Умерла народная артистка России Ирина Мирошниченко

Умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «112».

Последние дни своей жизни Мирошниченко провела в реанимации. Ранее сообщалось, что актрису госпитализировали с тяжелой формой гриппа. Артистка умерла на 82-м году жизни.

Ирина Мирошниченко получила широкую популярность благодаря своим ролям в фильмах «Зимняя вишня», «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Дядя Ваня» и другим. // Фото: unsplash.com / Parth Natani