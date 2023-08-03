Взрыв газа разрушил дом в российском регионе

В Забайкальском крае произошел взрыв газа в жилом доме, пострадали люди. Об этом сообщает издание «Чита.ру» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент случился в СНТ «Речейки» под Читой 3 августа. Причиной взрыва стала утечка бытового газа. В результате инцидента пострадали два человека - 14-летний подросток и пожилая женщина. Они госпитализированы. Дом разрушен взрывом.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего уточняются. // Фото: unsplash.com / Kwon Junho