03 августа 2023, 12:11
Взрыв газа разрушил дом в российском регионе
Под Читой два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
В Забайкальском крае произошел взрыв газа в жилом доме, пострадали люди. Об этом сообщает издание «Чита.ру» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Инцидент случился в СНТ «Речейки» под Читой 3 августа. Причиной взрыва стала утечка бытового газа. В результате инцидента пострадали два человека - 14-летний подросток и пожилая женщина. Они госпитализированы. Дом разрушен взрывом.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего уточняются. // Фото: unsplash.com / Kwon Junho