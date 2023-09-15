Умеренные дожди пройдут в субботу в большинстве районов Карелии

Завтра, 16 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер западный, юго-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6°С, днем +12, +14°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, утром на западе небольшой дождь, днем в большинстве районов умеренные дожди. Ночью и утром местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Ветер ночью южных направлений слабый, днем юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +7°С, местами до -1°С, днем +10, +15°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +11, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +11, пасмурно, дождь.

В Сортавале до +15, пасмурно, сильный дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»