Сегодня в Карелии станет заметно холодней

Сегодня, 15 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +11, +13°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Утром на севере местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха +10, +15°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +11, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +13, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +14, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»