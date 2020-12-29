Умер «самый большой ребенок в мире» из Книги рекордов Гиннесса

В России в возрасте 21 года умер рекордсмен Книги Гиннесса Джамбулат Хатохов. Он известен, как «самый большой ребенок в мире».

О смерти молодого человека сообщил тренер юниорской сборной России по мас-рестлингу Бетал Губжев в «Инстаграме». Он назвал его «первым сумоистом Кабардино-Балкарской Республики», передает РИА Новости.

Хатохов попал в Книгу рекордов в 2003 году. К двум годам он весил 34 килограмма, в семь лет - 115, в тринадцать - около 180 килограммов. Причины его смерти не называются. (фото baigenews.kz)