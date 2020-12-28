Собака спасла ребенка от волка ценой своей жизни

В одном из городов республики Коми собака спасла десятилетнего мальчика от нападения вышедшего из леса волка. Сам пес при этом погиб, сообщает портал «Комиинформ».

Инцидент произошел 21 декабря. Трое детей играли в прятки, и один из них забрался за сугроб около леса. В этот момент на дорогу вышел волк. Момент сняла камера наружного наблюдения.

Присутствие зверя почуял терьер, он выбежал со двора и с лаем набросился на волка. Тот схватил собаку в зубы и унес, а мальчик спрятался во дворе. На собачий визг выбежали местные жители и прогнали хищника. Тот бросил уже мертвую собаку на дороге и скрылся в лесу.

О произошедшем сообщили в Минприроды, МЧС и в полицию. Зверя с тех пор никто не видел. Если он появится вновь, на место отправят бригаду охотников.

Напомним, на днях двое волков чуть не напали на работника «Карельского окатыша» в Костомукше. Хищники погнались за собакой, но той удалось сбежать. Инцидент также попал на видео.