Умер мотоциклист, попавший в жесткое ДТП в Костомукше

Сегодня в Костомукше умер водитель мотоцикла, который попал в жесткое ДТП в городе горняков 16 июля. Им оказался сотрудник МЧС Антон Штанов. Об этом сообщает «2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК».

Для нашего коллектива это большая утрата. Несмотря на то, что Антон в МЧС пришел работать недавно, за этот короткий период успел зарекомендовать себя крепким бойцом и надежным товарищем,

- отметили в паблике отряда во «ВКонтакте».

Напомним, авария произошла вечером 16 июля в Костомукше. 18-летний водитель внедорожника при выполнении поворота допустил столкновение с мотоциклом. Находившийся за рулем 33-летний мужчина был госпитализирован с тяжелыми травмами. Спасти его врачам не удалось.