Мужчина избил полицейского в Карелии

В Беломорске 32-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как напал с кулаками на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, 18 июля в одной из квартир города муж учинил скандал жене. На место прибыл сотрудник полиции. Страж порядка попытался утихомирить дебошира и доставить его в отделение, но тот набросился на полицейского, начал бить его руками и ногами, а также оторвал погон.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Бломорчанину грозит до пяти лет лишения свободы.