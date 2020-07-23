Nissan вылетел на «встречку» в Карелии и столкнулся с Hyundai

Женщина пострадала в ДТП, которое произошло в минувшую среду, 22 июля, на 252 км (+590 м) федеральной автодороги «Сортавала», сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«В 8:35 утра 33-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris Solaris. В результате происшествия пострадала 58-летняя женщина (водитель Hyundai Solaris)»,

– говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и выбирать разумную скорость движения в конкретных дорожных условиях.