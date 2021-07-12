Умер известный карельский ученый-гидробиолог Валерий Брязгин

Умер известный ученый, бывший ректор Карельского государственного педагогического университета Валерий Брязгин.

Доктора биологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Карели, члена Российских географического и гидробиологического обществ, ученого-гидробиолога не стало 7 июля. Трагическое сообщение появилось в группе «Наш ВУЗ. Продолжение». Прощание состоится 15 июля с 10:00 до 11:00 в траурном зале на улице Вольная в Петрозаводске.

Брязгин родился в 1940 году в селе Возрицы Медвежьегорского района. В 1960 году поступил на биологический факультет ПетГУ, совмещал учебу с работой в должности лаборанта Карельского филиала Академии наук СССР. Продолжил обучение в аспирантуре, работал в Заполярье. Под научным руководством Брязгина были успешно разведаны и биологически обоснованы большие запасы промысловых креветок в открытых водах Баренцева моря, в 1974 году был организован их отечественный промысел. С 1983 года работал в КГПУ, с 1999 по 2007 год был ректором университета. (фото источника)