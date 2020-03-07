Умер американский актер, сыгравший главную роль в фильме «Няньки»

В возрасте 62 лет скончался американский актер Дэвид Пол, получивший известность в 80-х годах прошлого века. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на портал EOB.

Артист скончался накануне, за двое суток до своего дня рождения. Сообщения о его смерти подтвердил брат-близнец Питер. Пока нет информации о причине смерти актера. Источники портала утверждают, что он умер во сне.

Братья Дэвид и Питер Полы прославились в 80-е годы. Они снялись в таких фильмах, как «Варвары», «Двойные неприятности», «Няньки» и ряде других.