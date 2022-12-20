Улицы начнут закрывать для проезда в Октябрьском районе

Петрозаводчан предупредили о предстоящем изменении схемы движения транспорта в Октябрьском районе.

С 26 декабря частично перекроют проезд по улице Мелентьевой на пересечении с Советской улицей. Ограничения на участке предположительно будут действовать до 15 января. Будет организовано реверсивное движение для автомобилистов. Проехать прямо и повернуть на Советскую по направлению к улице Калевалы будет невозможно.

Проезд для автомобилистов закроют с 9 января по 28 февраля на участке между улицами Лисицыной и Краснофлотской, с 9 января по 26 марта – между улицами Мелентьевой и Лисицыной, с 28 февраля по 15 апреля – между улицами Грибоедова и Мурманской.

Изменения организации движения связаны со строительством сетей водоснабжения в рамках комплексного развития Октябрьского района. Ожидается, что после строительства новых и замены изношенных систем водоснабжения и водоотведения начнут сносить ветхие сооружения и бараки, а на их месте построят новое жилье и соцобъекты. // фото «Петрозаводск говорит»