Угроза закрытия выезда за рубеж заставила женщину погасить долги

В отделении судебных приставов по Питкярантскому району на исполнении находилось сводное исполнительное производство в отношении гражданки Л. о взыскании задолженности по налогам и административным штрафам на общую сумму более 128 000 рублей, сообщает УФССП по РК.

По адресу, указанному в исполнительном документе, должница не проживала, установить ее местонахождение не представлялось возможным. Судебный пристав-исполнитель принял решение объявить гражданку Л. в розыск.

В ходе проведения розыскных мероприятий, а именно, установление контакта с должницей через социальные сети и телефонные номера, зарегистрированные за ней, судебный пристав выяснил, что гражданка Л. проживает в г. Калининграде.

Пристав уведомил должницу о возбужденных в отношении нее исполнительных производствах, о необходимости явиться на прием к судебному приставу-исполнителю и о том, что в отношении нее и ее имущества вынесены ограничения.

Узнав о том, что она не может выехать за пределы Российской Федерации ввиду действующего постановления об ограничении права на выезд, а также о том, что наложен запрет на регистрационные действия в отношении ее автомобиля, должница оплатила задолженность в полном объеме по всем восемнадцати (!) исполнительным производствам.

Сейчас все исполнительные производства окончены, ограничения в отношении гражданки Л. сняты.

