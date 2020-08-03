03 августа 2020, 16:56
Происшествия

Угроза закрытия выезда за рубеж заставила женщину погасить долги

Не найдя должницу в Питкярантском районе Карелии, приставы нашли ее в Калининграде

В отделении судебных приставов по Питкярантскому району на исполнении находилось сводное исполнительное производство в отношении гражданки Л. о взыскании задолженности по налогам и административным штрафам на общую сумму более 128 000 рублей, сообщает УФССП по РК.

По адресу, указанному в исполнительном документе, должница не проживала, установить ее местонахождение не представлялось возможным. Судебный пристав-исполнитель принял решение объявить гражданку Л. в розыск.

В ходе проведения розыскных мероприятий, а именно, установление контакта с должницей через социальные сети и телефонные номера, зарегистрированные за ней, судебный пристав выяснил, что гражданка Л. проживает  в г. Калининграде.

Пристав уведомил должницу о возбужденных в отношении нее исполнительных производствах, о необходимости явиться на прием к судебному приставу-исполнителю и  о том, что в отношении нее и ее имущества вынесены ограничения.

Узнав о том, что она не может выехать за пределы Российской Федерации ввиду действующего постановления  об ограничении права на выезд, а также о том, что наложен запрет на регистрационные действия в отношении ее автомобиля, должница оплатила задолженность в полном объеме по всем восемнадцати (!) исполнительным производствам.

Сейчас все исполнительные производства окончены, ограничения в отношении гражданки Л. сняты.
 

Обсудить
просмотр
172233
Метки: 
Карелия
Питкярантский район
Калининград
долги
должница
судебные приставы
служба судебных приставов
запрет на выезд за границу
запрет на выезд
УФССП
ФССП
УФССП России по Республике Карелия