Учителей хотят освободить от проверки домашних заданий

В школах России внедрят систему, которая освободит педагогов от проверки домашних заданий. Об этом 27 октября сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов, передает РИА Новости

Речь идет о типовой государственной информационной системе, ее использование будет добровольным.

- Автоматическая проверка домашних заданий, мы рассчитываем, должна войти в требования. Это то, что должно быть обеспечено в типовом решении и в тех решениях, которые развивают регионы самостоятельно,

- заявил Качанов.

Он подчеркнул, что при этом будет обязательным соблюдение требований к качеству образования. // фото: Standsome/ pixabay.com