27 октября 2023, 13:48
Учителей хотят освободить от проверки домашних заданий
Систему с автоматической проверкой домашних заданий введут в российских школах
В школах России внедрят систему, которая освободит педагогов от проверки домашних заданий. Об этом 27 октября сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов, передает РИА Новости
Речь идет о типовой государственной информационной системе, ее использование будет добровольным.
- Автоматическая проверка домашних заданий, мы рассчитываем, должна войти в требования. Это то, что должно быть обеспечено в типовом решении и в тех решениях, которые развивают регионы самостоятельно,
- заявил Качанов.
Он подчеркнул, что при этом будет обязательным соблюдение требований к качеству образования. // фото: Standsome/ pixabay.com