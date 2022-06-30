Учитель из Петрозаводска борется за победу в престижном конкурсе

Учитель русского языка и литературы Наталья Усова из Петрозаводска борется за победу в конкурсе «Учитель года России».

Жители республики могут поддержать педагога лицея №1 на конкурсе, проголосовав за ее медиавизитку на сайте конкурсе.

Весной Усова победила в городском конкурсе «Педагог года», а затем в 26-м республиканском конкурсе «Учитель года Карелии». (фото скриншот)