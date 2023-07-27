Ученые обнаружили в Карелии место мощного древнего землетрясения

Карельские ученые обнаружили на востоке республики место мощного древнего землетрясения. Его сила могла составить 8 баллов. О редкой природной достопримечательности в долине реки Водла Пудожского района рассказали в карельском научном центре РАН.

«Палеосейсмодислокация образовалась в результате сильных колебаний земной коры после отступления ледника и снятия ледниковой нагрузки. По мнению специалистов, примечательному месту необходимо придать статус особо охраняемой природной территории»,

- сообщили в научном центре.

Следы сильных землетрясений встречаются и в других местах Карелии. В частности, на Воттовааре и Чертовом стуле. Но исследователи считают, что в Пудожском районе – место уникальное.

По площади палеосейсмодислокация занимает примерно 300 квадратных метров, по силе землетрясения сравнима с Воттоваарой и превосходит Чертов стул примерно в пять раз. Поблизости находятся еще несколько следов древних землетрясений. Ученые надеются определить время образования этой локации и историю развития территории после отступления ледника, а это примерно 14-13 тысяч лет.

Ученые уверены, что место достойно стать новой достопримечательностью для туристов и местных жителей. При этом важно защитить этот уголок от замусоривания и чрезмерного вмешательства людей в ландшафт и экосистему. // фото unsplash.com