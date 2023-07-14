Новые виды пауков и бабочек открыли в Водлозерском парке

Новые виды обитателей Водлозерского парка были открыты в ходе экспедиции по поиску северных орхидей.

По предварительным выводам были обнаружены паук крестовик роговой (Larinioides cornutus Clerck) и бабочка челночница зеленая (Pseudoips prasinanus L.). Также были встречены бабочки совка-пяденица желтоватая (Herminia grisealis Denis & Schiffermüller) и совка-лишайница (Moma alpium Osbeck). Все эти виды ранее на территории парка не регистрировались.

Северную орхидею встретить не удалось, но специалисты отметили новые местопроизрастания других орхидей: ладьяна трехнадрезного и любки двулистной. // фото VK-паблик национального парка «Водлозерский»/ Анны Нестеровой