05 июля 2023, 20:18
Пробуждает доброту - пробежка диких зверей попала на видео
Мама-зайчиха пыталась угнаться за детенышем в карельском лесу
Заповедник «Костомукшский» продолжает показывать жителям каменных джунглей зарисовки из жизни лесных обитателей. Как пишут в комментариях зрители, просмотр подобных видеороликов пробуждает в душе доброту.
В этот раз фотоловушка запечатлела пробежку «серых».
По дорожке, где еще не так давно медведи оставляли послание, проскакал малыш заяц, следом за ним спешит его мама. Резвый зайчонок то и дело отпрыгивает в сторону, но потом возвращается на большую дорогу. // фото скриншот видео