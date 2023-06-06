Редкую орхидею обнаружили в Карелии

В Водлозерском парке исследователи почти пять лет ведут поиски редкой орхидеи калипсо луковичной, но пока безрезультатно. Зато в другом национальном парке исследователи встречают растение, занесенное в Красные книги России и Карелии. Последний раз цветок был отмечен на территории Водлозерья в 1955 году, ученые не теряют надежду отыскать здесь орхидею вновь.

В этом году специалист отдела экологического мониторинга Водлозерского парка Елена Кулебякина искала редкий цветок в национальном парке «Паанаярви». Экспедиции здесь проходят второй год.

Участники экспедиции обследовали лес на правом и левом берегу реки Оланга, а также участок вдоль озера Пяозера. За три дня исследователи обнаружили 464 экземпляра калипсо, за два года было встречено более 700 растений.

«Мы планировали найти не менее тысячи калипсо в этом году, но один из участков на маршруте оказался неподходящим по условиям», - говорит Кулебякина. Исследователи наметили маршруты для дальнейшей работы. Следующая экспедиция состоится весной 2024 года.

«Похоже, почвы в «Паанаярви» очень нравятся кальциефильным орхидеям. С учетом полученных данных о предпочтениях калипсо мы пересмотрели вектор нашей работы в Водлозерском парке и надеемся, что наши длительные поиски однажды приведут к долгожданному результату», - надеется исследователь. // фото пресс-служба нацпарка «Водлозерский»