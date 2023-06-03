Паровоз с открытым вагоном отправился в первый рейс в Сортавале

3 июня в первый рейс с платформы «Морозная» в Сортавале отправился миниатюрный паровоз с открытым обзорным вагоном. Торжественный запуск паровоза приурочили к четырехлетию Рускеальского экспресса. Транспортное средство доставили из Екатеринбурга.

Состав ежедневно будет курсировать по столице Северного Приладожья. В выходные паровоз будет возить пассажиров в обзорном вагоне без окон с 88 посадочными местами, по будням его заменит рельсовый автобус, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Как пояснили в РЖД, от идеи экотрамвая в компании не отказались, но из-за санкций его изготовление пришлось перезапустить. Проект обещают довести до финала.

Туристы смогут пересесть на городской маршрут с поезда дальнего следования и добраться до скоростных метеоров или центра Сортавалы. Мини-ретропоезд будет возить пассажиров от железнодорожной станции до причала на Валаам.

Для льготных категорий граждан проезд доступен по тем же принципам, что и на основных железнодорожных направлениях, для дошкольников проезд бесплатный. Зимой, чтобы сделать маршрут круглогодичным, власти Сортавалы намерены пускать рельсовый автобус. // фото предоставлено пресс-службой правительства Карелии