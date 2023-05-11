11 мая 2023, 18:56
Карелия - лучшая

Карельские скалы окрасились в голубой цвет

Синие подснежники придали скалам в Лахденпохье сказочную красоту

«Скалы в Лахденпохье и окрестностях усеяли синие звездочки печеночницы - яркого весеннего первоцвета», - поделился фото Александр Пауков.

 

Перелеска, синий подснежник, печеночница благородная, Hepatica nobilis. Один из самых красивых лесных первоцветов. Биологи утверждают, что печеночница благородная предпочитает расти в лесу, в тенистых ельниках.

Поселившись на новом месте, несколько лет печеночница не цветет, а лишь выбрасывает листья. И только на шестой год растение зацветает.

Обсудить
Метки: 
Карелия
Лахденпохья
цветиы
голобой цвет
скалы
первоцветы
красота
перелеска