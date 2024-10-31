Ученые назвали животных, которые любят алкоголь не меньше людей

Не только люди склонны употреблять алкоголь ради удовольствия — дикие животные также иногда находят способы расслабиться. Они для этого съедают что-то с содержанием спирта передает Daily Mail..

Ученые из Эксетерского университета в Великобритании изучили рацион обитающих в дикой природе животных и обнаружили, что многие виды вовсе не избегают этанола. Более того, исследователи отметили, что животные чаще выбирали пищу с повышенным содержанием этанола.

Этанол в естественной среде содержится в цветочном нектаре, соках растений и сладких фруктах, особенно перезрелых. Например, ферментированные фрукты могут содержать до двух процентов алкоголя, однако в некоторых видах пальмовых плодов из Панамы этанол может достигать концентрации в 10,2 процента.

— Мы стремимся отойти от взгляда на этанол как исключительно человеческий продукт. На самом деле он широко распространен в природе, и большинство животных, поедающих фрукты, в той или иной степени контактируют с этанолом,

— прокомментировала старший научный сотрудник исследования Кимберли Хокингс.

Некоторые приматы, например, проявляют поведенческие параллели с человеком: они намеренно потребляют ферментированные плоды ради эйфории. Шимпанзе, к примеру, использовали листья, чтобы собирать перебродивший нектар, игнорируя высокое содержание спирта. В неволе длиннопалые лемуры также предпочитали пищу с содержанием этанола от двух до пяти процентов. Птицы не оставались в стороне и питались перезревшими фруктами и ягодами, содержащими спирт.

Исследователи отметили, что за время эволюции многие виды адаптировались к усвоению этанола. Тем не менее, пока остается неясным, делают ли они это осознанно или это случайное совпадение. // фото: pexels.com