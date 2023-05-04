Международные соревнования по робототехнике прошли в ПетрГУ

В Петрозаводском университете в восьмой раз состоялись Международные соревнования по робототехнике Roboskills 2023. Часть состязаний, вошедших в программу мероприятия, были отборочными на международный фестиваль "Робофинист", который пройдет осенью 2023 года в Санкт-Петербурге. Занявшие первые места команды без отбора станут участниками фестиваля. Участники OnStage Junior RoboCup смогут кроме "Робофиниста" поехать и на российский национальный этап "РобоКап" в Томск.

Всего в соревнованиях приняли участие 330 участников (179 команд), из них 32 участника из Казахстана, Индонезии, Финляндии и Беларуси.

Россию представляли 15 регионов: Республика Карелия, Москва, Санкт-Петербург, Волгоградская область, Кемеровская область, Краснодарский край, Липецкая область, Московская область, Пензенская область, Саратовская область, Свердловская область, Республика Удмуртия, Республика Хакасия, Челябинская область, Алтайский край.

Участники состязались по 15 видам спортивной и образовательной робототехники, а также в творческих конкурсах.

Республику Карелия представили 208 человек: 182 участника и 26 руководителей, из которых 65 стали победителями и призерами, участвовали команды из Петрозаводска, Муезерского, Олонца, Костомукши, Пудожа, Сортавалы. Команды победителей из Карелии подготовили в г. Петрозаводске: Детский технопарк "Кванториум "Сампо", Молодежный технопарк, Детский центр “Другая продленка”, Лицей №13, Петрозаводское ПКУ, клуб Robotics With Soul, Школа №2, Петрозаводский государственный университет, а также Школа № 6 г. Сортавалы.

Языками общения стали английский и русский. Все основные моменты были понятны без перевода, а в случаях, когда требовался перевод, самостоятельно справлялись педагоги "Кванториума "Сампо", им помогал волонтер из Финляндии. Участники выразили желание принять участие в соревнованиях и в следующем году.

В практических олимпиадах Lego и Arduino было предложено решить по три задачи, подготовленные заранее преподавателями на проверку определенных навыков. Кроме наших команд, были две команды из Санкт-Петербурга, но участник из Карелии Денис Терешонок оставил призовое место в республике. Денис в прошлом году также был победителем и был отобран на фестиваль "Робофинист-2022", где занял второе место в этой категории.

В этом году впервые были добавлено «Большое путешествие» для младшей и старшей возрастной группы. В эту дисциплину включены все учебные задачи, которые проходят ребята, изучающие роботехнику в организациях дополнительного образования или в образовательных школах.

В сумо (размер робота 15 на 15 см) роботы выталкивают друг друга с круглого ринга. Это состязание собрало больше всего команд-участников − 25, поэтому их разделили с помощью жеребьевки на шесть подгрупп. В каждой соревнования проходили по круговой системе, а затем победители, вышедшие из подгрупп, состязались уже по олимпийской системе. В итоге были определены победители. Еще в одном состязании, где размер робота 10 на 10 см, приняли участие четыре команды.

В "Ралли по коридору" робот прокладывает свой путь по ограниченному пространству коридора шириной примерно 1,5-2 м, при этом обрабатывая дополнительную информацию с датчиков. Участники представили четырехколесные "машинки" с задним, передним или полным приводом и рулевыми передними колесами.

В "Марафоне шагающих роботов" участвуют роботы с разным количеством ног, им необходимо преодолеть круг по черной линии. Количество ног не имеет значения, главное, чтобы робот передвигался не с помощью колес, не волоком, а делая шаги или прыжки.

Заочный конкурс "Механика движения" продемонстрировал, насколько креативны участники соревнований. Они создали видеоролики про свои проекты, за которые голосовали зрители в группе мероприятия, а также оценивали члены жюри. Победителем стала команда «Машина Голдберга» с видеороликом, в котором были продемонстрированы все основные механизмы.

Участники были награждены дипломами, медалями и другими призами. // Фото: пресс-служба ПетрГУ.