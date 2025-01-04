Ученики Петрозаводской школы собрали подарки для безнадзорных детей

Горячие обеды и новогодние подарки для безнадзорных детей – такую акцию ровно 20 лет назад провели волонтеры карельского отделения Красного креста в самых отдаленных районах Петрозаводска – в Соломенном, в Сулажгоре, на Птицефабрике и Ключевой.

По официальным данным, беспризорников в столице Карелии не было. Были дети безнадзорные – то есть те, кто проводил все свое свободное время без присмотра родителей, и неизвестно, были ли у них каждый день горячие обеды. Самим волонтерам, которые вызвались, помочь Красному кресту, было по 10-12 лет, это ученики 39-й средней школы. Они на тот момент уже несколько лет сотрудничали с Красным крестом, и в этот раз тоже с удовольствием откликнулись на призыв провести предрождественскую акцию. Многие подарки волонтеры принесли из дома.

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А в центре «Возрождение» после ремонта открылось приемное отделение. Деньги на его реконструкцию были выделены из федерального бюджета.

На открытии приемного отделения любимую песню крокодила Гены пели хором его первые жильцы – три мальчика и три девочки. У каждого из них была своя грустная история, свой путь в центр «Возрождение».

Артур Чухарев родился в семье поселка Мелиоративный. В центр его привезли социальные работники. «Меня положили в больницу. Через неделю выписали. Мама за мной не пришла. И меня сюда отвезли из больницы», - рассказал он. Первые жильцы обновленного отделения в честь праздника получили подарки. Сначала их немного напугала окружающая обстановка: новая мебель, евроремонт. Для мальчиков спальня была в зеленых тонах. Для девочек – в розовых.

«Норма нашего отделения – 5-7 детей. Но принимаем мы часто свыше нормы. То есть мы никогда не отказываем, если к нам привозят детей. Или если ребенок к нам лично обратился, если ситуация какая-то в семье сложилась, что-то угрожает его жизни и здоровью – мы всегда ребенка принимаем», - сказала Виктория Минина, заведующая приемным отделением.

В отделении с ребятами работали психологи и опытные воспитатели. Многим детям здесь приходилось заново прививать навыки нормального человеческого общения. Юра Хрулев признался, что в центре его понравилось. Этот временный дом для детей, несомненно, стал уютнее. Но, конечно, он не мог заменить родной дом и то тепло, который дают родные люди.

Таким было 4 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.